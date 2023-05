Doppio appuntamento con l'Avis e gli amici a quattro zampe per una giornata all'insegna dello sport e la sensibilizzazione

C'è sempre bisogno di sangue perché donarlo vuol dire donare la vita. Un messaggio che l'Avis Pescara non smette mai di lanciare e che tornerà a ribadire domenica 14 maggio con ben due appuntamenti: uno cinofilo e uno podistico.

Il primo “Il dono dell'altro” vedrà protagonisti gli amici a quattro zampe. Giunto alla quarta edizione con lo slogan “Basta avere un cuore ed un guinzaglio” l'evento si terrà nella mattina di domenica dando a tutti appuntamento all'ingresso “Stella Maris” della pineta dannunziana dalle 10 alle 13. Nato in collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica “Il Nuovo Branco” con l'associazione di promozione sociale “Simbiosi” di cui riferimento sono l'educatore cinofilo Gianpiero Panzetti e la fisioterapista veterinaria Anna Amicone, sarà l'occasione per avere informazioni sulle attività cinofile, per rispondere alle domande e le curiosità sui cani e per sensibilizzare alla donazione del sangue. Per gli amici a quattro zampe gadget e omaggi per l'occasione.

L'Avis nella stessa giornata sarà presente con il suo stand alla “Maratonina del Mare” che prenderà il via dallo stadio Adriatico. Manifestazione di cui l'associazione è partner. Insomma una domenica all'insegna dei sorrisi, della solidarietà, del divertimento, dello sport e del buon cuore.