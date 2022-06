Avis, un "Anguria Party" per "donare in freschezza" il sangue

Un "Anguria Party" per "donare in freschezza" il sangue. È questa la nuova iniziativa promossa dall'Avis comunale di Pescara per domenica 26 giugno. Appuntamento dalle ore 9 alle ore 12 nella sede di piazza Salvo D'Acquisto. L’anguria, estiva e fresca, è il simbolo di questa giornata perché rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l’organismo e aiuta sia la circolazione che la solidità delle ossa.

La polpa dell’anguria contiene, inoltre, vitamine A e C, potassio, fosforo e magnesio. La presenza di vitamina C e potassio rende l’anguria un frutto ideale se ci si sente stanchi e spossati, permette di vincere questo tipo di sensazioni, tipiche dei mesi estivi in un modo semplicissimo e consentirà, in pochi minuti, di recuperare i sali minerali che con questa calura estiva si perdono inevitabilmente.

"Con questa simpatica iniziativa, in cui noi offriamo la colazione, intendiamo cercare quanti più possibili nuovi donatori", spiega l'Avis di Pescara. Specialmente in estate, la carenza di sangue può risultare molto grave e non è possibile abbassare la guardia. Anzi, è proprio questo il momento di fare capire che certi gesti di amore... non vanno in vacanza". Per tutte le informazioni ulteriori, è possibile contattare il numero di telefono 085/2934219 oppure visitare il sito Internet www.avispescara.it.