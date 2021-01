L’Avis comunale ha un nuovo angolo giochi grazie alla Croce Rossa [FOTO]

L’Avis comunale ha un nuovo angolo giochi grazie alla Croce Rossa. Lo scopo è di dare una mano a tutti i genitori che si recano nella sede di via Salvo D’Acquisto per donare, lasciando i propri figli in un luogo sicuro e dove possano divertirsi.

Il connubio tra le due associazioni nasce proprio nel segno del volontariato e della donazione. L’iniziativa, accolta con piacere dal presidente dell'Avis Vincenzo Lattuchella, è stata portata avanti dai presidenti di Cri Chieti, Angela Paolucci, e Cri Pescara, Gianluca Desiderio, nonché dai volontari.