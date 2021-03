Per l'autovelox in via di Sotto inviate le prime 200 firme al sindaco: "Eliminare subito il limite di 30 km/h per tutta l'arteria stradale"

Inviate al sindaco di Pescara Masci le prime 200 firme della petizione avviata dai residenti e commercianti in via Di Sotto per chiedere di portare il limite di velocità dell'autovelox a 50 km/h, dopo le centinaia di multe comminate in pochi giorni a causa dell'attuale limite che è di 30 km/h.

Lo ha fatto sapere l'ex presidente del consiglio comunale Licio di Biase che, assieme a Giampiero Di Biase presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio, è fra i primi firmatari del documento inoltrato al primo cittadino, con il quale si chiede un intervento immediato. Nella petizione, inoltre, si legge che il limite di 30 km/h nella richiesta inviata dai cittadini e in base alla quale fu poi adottata la conseguente ordinanza, si riferiva solo al tratto di intersezione fra via Di Sotto, strada colle Caprino e strada colle Scorrano e che per un eccesso di zelo è stata imposta a tutta l'arteria stradale, provocando disagi e difficoltà ai cittadini che attraversano in direzione mare via Di Sotto per il rispetto di un limite di velocità così basso.

Si sottolinea la necessità di stabilire il limite massimo a 50 km orari, considerando che l’entrata e l’uscita degli studenti dalla scuola, di cui non si fa riferimento nell’ordinanza 486 del 2013, sono sempre regolate dai vigili urbani e dal personale di supporto e quindi tale velocità non influirebbe sulla vivibilità della zona. Pertanto, nel sottolineare la

grande sensibilità mostrata dall’amministrazione comunale con la collocazione dell’autovelox, si chiede una revisione del limite di velocità.