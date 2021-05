Autovelox in via di Sotto, ecco i 13 punti del coordinamento cittadini per Pescara Colli

Si è riunito a Pescara il coordinamento dei cittadini per Pescara Colli con l’obiettivo di raccogliere le istanze dei cittadini che vivono il territorio dei Colli Nord di Pescara e cercare di veicolarle verso le istituzioni. Dopo il consiglio comunale del 26 aprile, in molti sentono "una grande distanza tra quanto deliberato rispetto alle richieste portate dai cittadini invitati a partecipare". Il coordinamento di cittadini per Pescara Colli si propone di richiedere un incontro tra Prefetto e rappresentanti dei cittadini della zona collinare "per esporre le criticità che vive il territorio e cercare insieme una via d’uscita rispetto alla situazione di stallo che si è venuta a creare dal mese di febbraio ad oggi".

Una "lettura attenta" dei documenti approvati dall’amministrazione "smentisce, di fatto, le dichiarazioni del sindaco e degli esponenti della maggioranza in consiglio comunale. Il documento denominato “Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile” della città di Pescara, infatti, analizza in modo dettagliato l’incidentalità e la pericolosità delle strade della città e pone l’attenzione sulle strade maggiormente teatro di incidenti e che, dunque, deve essere oggetto di “interventi specifici per risolvere le criticità presenti”. Via Tiburtina, via Marconi, via Nazionale Adriatica Nord, via della Riviera e via Enzo Ferrari sono le strade “ove sono avvenuti il maggior numero di incidenti”. In tutti i documenti dell’amministrazione disponibili sul sito del Comune non viene posta l’attenzione allo sviluppo della mobilità della zona dei Colli Nord, destinando le attenzioni ad altre zone e fermando una parte “marginale” dell’analisi alla zona di Colle Madonna".

Via di Sotto "è stata ignorata dai Piani comunali (così come via Colle Renazzo), ma è stata definita “strada della morte” da molti esponenti dell’amministrazione comunale". Il coordinamento di cittadini per Pescara Colli si propone dunque di andare dal Prefetto "per cercare insieme una strada che vorremmo portasse all’annullamento delle multe emesse ed all’immediata rimozione del dispositivo di rilevazione elettronica della velocità su via di Sotto. Riteniamo che la richiesta del Comune di Pescara di adottare l’autovelox su via di Sotto non sia supportata dai prescritti studi sull’incidentalità". Solo dopo aver riportato la situazione alla normalità, il coordinamento chiederà un incontro con l’amministrazione per proporre azioni che portino all’effettiva sostenibilità della mobilità dei cittadini.

Il coordinamento dei cittadini per Pescara Colli concorda con il sindaco Masci su un punto: è necessaria una svolta green della mobilità, ma è necessario che l’amministrazione lavori per consentire ai cittadini dei colli di aderire a questa transizione ecologica. Qui di seguito i 13 punti da superare per poter passare da una mobilità incentrata sull’uso dell’auto a una mobilità sostenibile.