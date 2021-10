Falsa la notizia di nuovi autovelox su pali sospesi lungo asse attrezzato e circonvallazione

È una notizia falsa quella circolata negli ultimi giorni e relativa alla presunta installazione di nuovi autovelox su pali sospesi lungo l'asse attrezzato e la circonvalazione nel territorio di Pescara.

Molti automobilisti si sono allarmati e hanno protestato temendo di aver preso una multa.

Questo il messaggio che ha fatto il giro delle chat Whatsapp: «Fate attenzione, al ritorno da Chieti sull'asse, fra l'uscita Ipercoop e l'uscita Fater, è stato istallato un autovelox con limite 90. Installato autovelox su pali sospesi su circonvallazione verso Francavilla dopo entrata via Tirino e verso Pescara prima uscita via Tirino, limite su entrambi 70 km!».

Ma come confermano dalla polizia stradale si tratta, in realtà, solo di conta veicoli utili a comprendere quanti mezzi transitano in quei tratti stradali.