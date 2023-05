Decisa l'attivazione del nuovo autovelox fisso lungo la Tiburtina Valeria a Scafa

Leonardo Mercurio, comandante della polizia locale di Scafa, comunica che il nuovo autovelox fisso installato lungo via Tiburtina Valeria lo scorso 19 aprile sarà attivato a partire da lunedì 8 maggio.

L'apparecchiatura per il rilevamento instantaneo e bidirezionale della velocità dei veicoli in circolazione è stata posizionata al km 202+700 della strada statale 5 all'altezza del bar Marameo.

Dunque dalla prossima settimana eventuali superamenti della velocità massima consentita saranno sanzionati.

A occuparsi della gestione dell'autovelox e dell'invio di eventuali verbali sarà la polizia locale.