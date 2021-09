Il Comune di Cepagatti smentisce: "Falsa la notizia dell'installazione di 5 autovelox"

L'amministrazione comunale di Cepagatti smentisce una notizia che è circolata sui social nei giorni scorsi ovvero quella relativa a una presunta installazione di 5 autovelox nelle vie centrali di Cepagatti.

«La notizia è falsa», si legge in una condivisione, «invitiamo coloro che l'hanno condivisa a rimuovere il messaggio dal contenuto infondato. Visti gli alti tassi di incidentalitá riscontrati e le numerose segnalazioni dei cittadini residenti il sindaco ha adottato un'ordinanza che istituisce 30 km orari in prossimità del centro di Cepagatti, del parco pubblico e delle scuole per garantire la sicurezza stradale. I 30 km orari entreranno in vigore con l'apposizione dell' idonea segnaletica stradale con il controllo della polizia locale. Ribadiamo che non sono previsti autovelox fissi».

Il nuovo limite dei 30 km/h riguarda via Piave tra via Varattiera e via Roma, via Duca degli Abruzzi tra il numero civico 183 e via Roma, via Dante Alighieri tra via Lago di Maggiore e via Roma, via Attilio Fontani tra via Ventignano e via Roma e via Roma tra via Duca degli Abruzzi e via San Rocco e via Forlani.