Autovelox "killer" di Bussi: accolti numerosi ricorsi presentati dagli automobilisti multati

Accolti dai giudici di pace di Pescara numerosi ricorsi relativi alle multe comminate dall'autovelox installato dal Comune a Bussi, e che aveva portato ad oltre 45 mila sanzioni in pochi mesi. Lo ha fatto sapere l'avvocato Carlotta Ludovici, che si è occupata di presentare i ricorsi di diversi automobilisti. In particolare, alcuni giudici si sono espressi sulla questione della regolarità della taratura del dispositivo, che di fatto non è stata comprovata dal Comune.

Altri giudici invece si sono soffermati sulla mancata omologazione dell'autovelox, stabilendo che le due procedure (taratura ed omologazione) sono di fatto separate e dunque uno strumento non omologato non è attendibile per la rilevazione della velocità e dunque di fatto le sanzioni non sono valide. L'avvocato ha commentato:

