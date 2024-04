Un autotrasportatore sul pedaggio gratuito in A14: "Un piccolo contentino , se non riaprirà la galleria in estate sarà il caos"

Dubbi e soprattutto timori da parte di un autotrasportatore nostro lettore per quanto riguarda i prossimi mesi e la viabilità a sud di Pescara.

"Noto in questi giorni un grande dibattito attorno alla questione del pedaggio gratuito sul tratto autostradale della A14 fra i caselli di Pescara Sud e Pescara Ovest, voluto e richiesto dal Comune di Francavilla e da tanti automobilisti come una sorta di risarcimento per la chiusura della galleria di San Silvestro sulla tangenziale, crollata ormai da diversi mesi e che ha imposto la chiusura della stessa arteria, costrigendo mezzi pesanti e automobili a transitare sulla nazionale adriatica fra Pescara e Francavilla con code e disagi soprattutto nelle ore di punta.

Ora, dal mio punto di vista che è quello di un autotrasportatore che praticamente quasi giornalmente percorre l'A14 nel tratto abruzzese, dal confine con le Marche fino alla val di Sangro, posso dire che ben vengano provvedimenti per far risparmiare gli automobilisti, soprattutto i pendolari che ogni giorno si spostano da Francavilla, Ortona e dintorni per raggiungere Pescara e viceversa, ma in realtà si tratta di un piccolo contentino, uno specchietto per le allodole che assolutamente non risolve il vero problema, ovvero quello della riapertura completa della tangenziale. E la mia paura è proprio questa, conoscendo da decenni l'operato di Anas, ministero dei trasporti e simili per quanto riguarda le opere e gli interventi sulla viabilità, ovvero che si sia preso del tempo non avendo la certezza che entro l'estate verrà riaperta quella galleria. Perchè se è vero che per alcuni pendolari, automobilisti e autotrasportatori il transito lungo l'autostrada A14 in alternativa alla tangenziale è quasi obbligato, e dunque lo sconto non più che essere apprezzato, non dimentichiamoci che a partire da giugno e fino alla fine di agosto la situazione cambierà radicalmente con l'arrivo (si spera in massa come negli ultimi anni) dei turisti per la stagione estiva."

L'autotrasportatore poi invita a ricordare la situazione del traffico a sud di Pescara prima che venisse aperta la galleria di San Silvestro attualmente inagibile:

"Ci ricordiamo tutti le code infinite nei mesi estivi nel tratto della nazionale adriatica fra Francavilla nord e Pescara sud prima dell'apertura di quelle gallerie sulla tangenziale: mezzi pesanti, turisti, residenti in coda anche per ore con disagi, proteste e tanto inquinamento. Ora, io spero che questa volta Anas e chi di competenza mi stupisca e riesca davvero, come promesso dal ministro Salvini, a riaprire la tangenziale entro, e sottolineo entro, il mese di giugno o almeno per la fine di giugno, altrimenti assisteremo al caos giornaliero, facendo sicuramente una brutta figura con i turisti e rendendo i tempi di percorrenza inaccettabili."