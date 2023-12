L'attacco di un autostrasportatore pescarese: "I mezzi pesanti vanno a fuoco sulla A14 anche per colpa dei cantieri folli"

Un nostro lettore, autotrasportatore che quasi giornalmente percorre il tratto dell'autostrada A14 fra l'Abruzzo e le Marche e fra le province di Teramo e Pescara, interviene con alcune riflessioni riguardanti i gravi disagi e anche i pericoli che si corrono attraversando il tratto autostradale interessato dai lavori di Autostrade per l'Italia dove si registrano quotidianamente code e incidenti di vario tipo. L'autostrasportare in particolare interviene a seguito dell'ennesimo incendio per avarìa di un mezzo pesante avvenuto la notte fra il 19 e il 20 dicembre nel territorio comunale di Silvi, fra i caselli di Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo, dove è andata a fuoco una bisarca con le relative auto che stava trasportando. A causa dell'incidente per tutta la notte si è formata una lunga coda di mezzi pesanti e il tratto è rimasto chiuso al traffico per diverso tempo.

"La bisarca andata a fuoco la notte scorsa è solo l'ultimo di una serie di incidenti e incendi che interessa il tratto fra Pescara Nord e il confine con le Marche dove ormai ci sono cantieri molto invasivi da mesi, con la sola eccezione del periodo estivo e delle festività, anche se le deviazioni vengono lasciate anche in assenza di operai al lavoro. Troppo facile parlare di casualità o addirittura di responsabilità solo dei camionisti: se è vero che vi sono miei colleghi che lasciano a desiderare per quanto riguarda la sicurezza dei propri mezzi, facendo solo i controlli di legge senza avere attenzione per il proprio camion e una cura costante, è anche vero che quei cantieri, in particolare nella corsia direzione nord dove fra Pescara Nord e Città Sant'Angelo vi è un tratto in salita, contribuiscono a creare problemi ai mezzi pesanti.

Se, infatti, come accade spesso anche durante gli orari notturni, si crea una vera e propria coda di mezzi pesanti lunga anche molti chilometri, in caso di restringimento o addirittura di passaggio obbligato nell'altra carreggiata per i lavori i mezzi rimangono fermi e possono verificarsi problemi di surriscaldamento sia del vano motore che degli impianti frenanti. I lavori vanno gestiti in modo più snello e intelligente, altrimenti Aspi deve prendersi la responsabilità di chiudere quel tratto fino al completamento dei cantieri più impattanti. Oltre ai disagi dovuti alle code e ai tempi di percorrenza improponibili per chi di mestiere trasporta merci di qualsiasi tipo, parliamo di seri rischi per l'incolumità degli automobilisti e degli stessi camionisti. In alcuni casi per percorrere un paio di chilometri occorrono 20 25 minuti. Non è accettabile e solo per un puro caso, fino ad ora, non ci sono state vittime o feriti per incendi di questo tipo. Stesso problema, comunque, si verifica anche nelle Marche sud, fra San Benedetto, Grottammare e Pedaso."