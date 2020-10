Autostrade per l'Italia, nella tappa di San Salvo del Giro d'Italia premiato il direttore di tronco di Pescara Marco Perna

Autostrade per l’Italia anche quest’anno premia l’impegno per la sicurezza stradale grazie all’iniziativa "Eroi della Sicurezza", nell’ambito della partnership con il Giro d’Italia. Nell’edizione 2020, Aspi consegna un premio a 14 ufficiali della polizia stradale, con cui quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La polizia stradale contestualmente assegna un riconoscimento a 10 operatori di Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a disposizione competenze e impegno, ben oltre le proprie mansioni.

Alla partenza della tappa di oggi, San Salvo – Roccaraso, La Polizia Stradale consegna un riconoscimento al forte impegno manifestato nel proprio lavoro al direttore di tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, l’ing. Marco Perna, per la prontezza dimostrata lo scorso 1° agosto nel soccorso di un uomo intento al suicidio.

Alle ore 08:40 il centro radio informativo ricevuta la notizia che un uomo era fermo a piedi sul viadotto Cerrano nord, nel tratto Pescara Nord-Pineto della A14. Una volta verificata la situazione attraverso le telecamere su tratta, una prima squadra della Dt7 si è immediatamente attivata per installare un blocco della circolazione sulla carreggiata interessata. Una seconda squadra a piedi raggiungeva l’uomo sul viadotto Cerrano, che nel frattempo aveva scavalcato le barriere di sicurezza ed era in bilico, pronto a saltare nel vuoto. Ad intervenire in soccorso dell’uomo, le pattuglie della polizia stradale e il direttore di Tronco Ing. Marco Perna. Dopo circa 4 ore di assistenza e di dialogo costate, gli agenti della polizia stradale e il direttore di tronco sono riusciti ad afferrare l’uomo in sicurezza, salvandogli la vita.

Autostrade per l’Italia consegna, inoltre, un premio all’assistente capo coordinatore Ciafardini Luigi e all’assistente capo Martini Vincenzo, in servizio presso la sottosezione autostradale di Vasto Sud.

Il 24 febbraio 2020, alle ore 13.00 circa, la sala operativa segnalava la presenza di una persona sul semirimorchio di un autoarticolato, che si sporgeva dal tetto telonato del furgone, agitando le braccia per richiamare l’attenzione degli automobilisti in transito. Individuato il mezzo, immediatamente gli operatori, dopo aver invitato il conducente dell’autoarticolato a fermarsi in una piazzola di sosta, hanno controllato e ispezionato il mezzo. All’interno del semirimorchio si trovava un minorenne di origine afgana, visibilmente impaurito e infreddolito, che dichiarava di essersi nascosto a bordo del mezzo, partito dalla Grecia, all’insaputa del conducente. Luigi Ciafardini e Vincenzo Martini si sono attivati affinché ricevesse cure mediche e venisse affidato ad un centro di accoglienza della Provincia, dimostrando grande professionalità e notevoli capacità risolutive.