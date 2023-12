Niente più tavolo ministeriale per le autostrade A24-A25, la rabbia dei sindaci di Abruzzo e Lazio: "Una beffa"

Avevano chiesto la riconvocazione del tavolo ministeriale subito dopo le feste “per trovare soluzioni efficienti ed adeguate a garantire la sicurezza e tutelare i territori” dopo la soddisfazione espressa per lo stop all'aumento delle tariffe per i prossimi sette anni per la A24-A25 la cui gestione è tornata a Strada dei Parchi, ma per i sindaci di Abruzzo e Lazio è arrivata la doccia fredda: il tavolo è stato eliminato.

Sono proprio loro a comunicarlo chiedendone il ripristino e annunciando una nuova lotta se così non sarà, come riporta l'agenzia Adnkronos. I sindaci dei 108 comuni impegnati “nella lotta contro il caro pedaggi e per la sicurezza della A24/A25 esprimono la loro indignazione e disappunto nell’apprendere che il Tavolo istituzionale presso il Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

L’emendamento approvato al Senato e in discussione alla Camera che sancisce il ritorno della A24/A25 a Strada dei Parchi, di fatto”"cancella il tavolo chiesto a gran voce sin dal 3 gennaio 2018, ovvero dall’inizio della battaglia e ottenuto con la legge 108 del 05 agosto 2022”, spiegano.

Gli amministratori protestano perché “la A24-A25 è una tratta autostradale che va adeguata dal punto di vista sismico e il Tavolo doveva essere lo strumento che permetteva agli amministratori di partecipare e di incidere nelle scelte necessarie per la sicurezza”. Di qui la richiesta alla politica

“di porre rimedio a questa beffa riservata ai territori di Lazio e Abruzzo e di adoperarsi per il suo immediato ripristino. In mancanza di tale riscontro i sindaci e gli amministratori torneranno a manifestare e a far sentire la loro voce perché sulla sicurezza – concludono - non si scherza e la partecipazione è sinonimo di trasparenza”.