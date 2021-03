Autostrada Pescara-Roma, chiusure notturne su una tratta dell'A24: ecco dove

Strada dei Parchi comunica che, per urgenti verifiche tecniche, dalle ore 22 dei giorni 31 marzo e 1° aprile alle ore 6 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale tra gli svincoli di Vicovaro/Mandela e Carsoli

A partire da questa sera, per urgenti verifiche tecniche, sono previste chiusure notturne su una specifica tratta dell'A24, cioè l'autostrada Pescara-Roma. Strada dei Parchi comunica infatti che, dalle ore 22 dei giorni 31 marzo e 1° aprile alle ore 6 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale tra gli svincoli di Vicovaro/Mandela e Carsoli in entrambe le direzioni di marcia.

Di conseguenza, nei giorni e negli orari succitati, verrà disposta un’uscita obbligatoria a Carsoli per chi viene dall'A25/AQ/TE e un’uscita obbligatoria a Mandela per chi viene da Roma, da dove si potrà percorrere la statale 5 Tiburtina/Valeria come itinerario alternativo.