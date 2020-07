Nuova chiusura dell'autostrada A14 fra Pescara Nord ed Atri - Pineto: date ed orari

Proseguono le chiusure programmate dell'autostrada A14, nel tratto a cavallo fra le province di Teramo e Pescara, nell'ambito dei lavori eseguiti da Aspi nelle gallerie e sui viadotti. Dalle 22 di oggi 28 luglio fino alle 6 di domani 29 luglio, il tratto fra i caselli di Pescara Nord ed Atri Pineto resterà chiuso al traffico su entrambe le carreggiate, con la conseguente chiusura delle aree di servizio di Torre Cerrano Est e Torre Cerrano Ovest.

In particolare, saranno posizionate le barriere spartitraffico in corrispondenza dei viadotti ''Cerrano'' , ''S.Maria'' e "Marinelli", viadotti oggetto dei provvedimenti della Procura, e per riconfigurare il tratto autostradale a due corsie.

I percorsi alternativi consigliati sono: