L'autostrada A14 chiude per lavori fra Pineto e Pescara nord - Città Sant'Angelo: date e orari

La chiusura notturna scatterà per due giorni consecutivi, il 17 e 18 maggio per consentire una serie di interventi da parte di Aspi

Scatta la chiusura per due notti consecutive del tratto autostradale fra Pineto e Pescara nord - Città Sant'Angelo. Aspi, infatti, ha fatto sapere che per consentire l'esecuzione della seconda fase delle indagini finalizzate alla progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione idraulica in corrispondenza degli imbocchi della galleria "Solagne" e per lavori di manutenzione degli impianti, dalle 22 del 17 maggio ci sarà la chiusura al traffico fino alle 6 del 18 maggio. Dalle 22 del 18 maggio e fino alle 6 del 19 maggio scatterà la seconda chiusura. Entrambe le carreggiate saranno chiuse e inaccessibili le aree di servizio Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est".

Si consiglia, per chi viaggia verso Pescara/Bari di percorrere la statale 16 adriatica dopo l'uscita obbligatoria e Pineto, rientrando in autostrada al casello di Pescara nord. Per chi viaggia verso Ancona/Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Pescara nord, si consiglia di proseguire sulla statale 16 adriatica rientrando al casello di Atri Pineto per proseguire il viaggio lungo l'A14.