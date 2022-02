Autostrada A25, chiusa per una notte l'interconnessione con la A14

Dalle 22 di domani, martedì 22 febbraio, alle 6 di mercoledì 23, rimarranno chiuse al traffico la rampa di interconnessione tra l’autostrada A25 e l’autostrada A14, limitatamente al traffico proveniente da Roma-L’Aquila e diretto verso l’autostrada A14 in direzione di Ancona e la rampa di interconnessione tra l’autostrada A14 e l’autostrada A25, limitatamente al traffico proveniente da Bari e diretto verso l’Autostrada A25 in direzione Roma-L’Aquila.

Lo comunica Strada dei Parchi.

Ai veicoli provenienti da Roma-L'Aquila e diretti verso la A14 in direzione di Ancona si consiglia di uscire allo svincolo di Villanova e proseguire, seguendo le indicazioni per A14, fino alla stazione di Pescara Ovest-Chieti direzione Ancona; ai veicoli provenienti da Bari e diretti verso Roma-L'Aquila sarà disposta un’uscita obbligatoria allo svincolo di Pescara Sud, da dove potranno proseguire sul raccordo autostradale R12 (Asse Attrezzato) ed entrare in autostrada A25 tramite lo svincolo di Chieti-Pescara.