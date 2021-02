Autostrada A14, chiude il tratto tra i caselli di Pescara ovest e Pescara sud

Autostrada A14 chiusa nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla al Mare per lavori di ripristino dei giunti di dilatazione dei viadotti.

A farlo sapere è Autostrade per l'Italia che comunica come nel tratto in questione la circolazione sarà vietata dalle ore 22 di questa sera, martedì 16 febbraio, fino alle 5 del giorno seguente.

L'intervento è previsto in orario notturno quando mettersi in auto è consentito solo giustificati motivi.

L'entrata consigliata verso Bari è quella di Pescara sud. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, percorrere il raccordo autostradale Chieti-Pescara verso Pescara/Foggia, seguire le indicazioni per la A14 con rientro, sulla A14, alla stazione di Pescara sud.