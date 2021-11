Autostrada A14, code per lavori dopo il casello Città Sant'Angelo/Pescara Nord

Traffico e code lungo l'autostrada A14 oggi, mercoledì 17 novembre, nel tratto abruzzese subito dopo i caselli di Pescara.

Come segnala il sito di Autostrade per l'Italia, c'è un chilometro di coda a causa dei lavori in direzione sud tra i caselli di Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord/Città Sant'Angelo.

Inoltre, un altro chilometro di coda, è presente in direzione nord tra i caselli di Roseto degli Abruzzi e Giulianova.