Autostrada A14, ancora code per lavori: la situazione

Anche oggi, 1° aprile, si registrano traffico e file lungo l'autostrada A14 nel punto che si trova subito dopo il casello di Pescara nord/Città Sant'Angelo. A causare i disagi, come tradizione ormai, sono i cantieri presenti sul tratto in questione.

Nello specifico, Autostrade per l'Italia segnala una coda di 2 km tra Val Vibrata e Teramo-Giulianova, in direzione di Pescara, a causa dei lavori di ammodernamento, nonché una coda di 1 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord/Città Sant'Angelo, sempre verso Pescara, e sempre per lavori.

Infine si registra vento forte tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Poggio Imperiale.

