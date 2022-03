Coda chilometrica lungo l'autostrada A14 a causa dei lavori

Traffico congestionato e code lungo l'autostrada A14 oggi pomeriggio, lunedì 14 marzo.

Come segnala il sito di Autostrade per l'Italia alle ore 18:17 si registra una coda di 3 km tra le uscite di Pescara nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto in direzione di Ancona.

A provocare le lunghe code sono i lavori attualmente in corso nel tratto in questione.

Proprio da stanotte per tutta la settimana sono previste chiusure proprio per consentire l'esecuzione degli interventi.