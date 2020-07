Finalmente l'autostrada A14 riapre totalmente il tratto Marche-Abruzzo

Finalmente l'A14 riapre totalmente il tratto Marche-Abruzzo. Dopo mesi di disagi e code torna la doppia corsia su ben 170 km di carreggiata. Il gran giorno sarà venerdì 31 luglio: da domattina, infatti, tornerà percorribile a due corsie la porzione di autostrada compresa tra Porto Sant'Elpidio e Val di Sangro

Questa notte verranno ultimate le operazioni di ripristino della viabilità in corrispondenza dei viadotti nel tratto abruzzese, dopo la riconfigurazione dei cantieri accolta dalla procura di Avellino. Terminati, sempre nel tratto abruzzese, anche i lavori in 3 gallerie, la cui conclusione era necessaria per poter procedere poi al ripristino della viabilità.