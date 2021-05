Autostrada A14, nuova chiusura del tratto tra Pescara Ovest e Francavilla

Autostrada A14 nuovamente chiusa nelle ore notturne tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Sud/Francavilla per permettere attività di ispezione delle gallerie "Immacolata Vaccari" e "Colle Rotondo".

Il tratto in questione sarà chiuso nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:



dalle 22 di lunedì 10 alle 5 di martedì 11 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, verso Bari.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere il raccordo autostradale Chieti-Pescara verso Pescara/Foggia, seguire le indicazioni per la A14 con rientro, sulla A14, alla stazione di Pescara sud Francavilla;



nelle due notti consecutive di mercoledì 12 e giovedì 13 maggio, con orario 22-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti, verso Ancona/Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la Tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14 con rientro, sulla A14, alla stazione di Pescara ovest Chieti.