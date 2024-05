Ripartono i cantieri lungo l'autostrada A14 e tornano le chiusure notturne

Riprendono i lavori lungo il tratto abruzzese dell'autostrada A14.

I cantieri torneranno a essere operativi a partire da lunedì 6 maggio.

Lungo la A14 Bologna-Taranto, per permettere la riconfigurazione dell'area di cantiere sul viadotto Santa Maria e attività di ispezione delle gallerie Pianacce e Colle Pino, dalle ore 22 di lunedì 6 alle 6 di martedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto, verso Ancona.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Pineto. L'area di servizio Torre Cerrano est, situata nel tratto in questione, non sarà accessibile; inoltre, nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli.

Sempre lungo la A14, per consentire lavori di pavimentazione, dalle ore 22 di lunedì 6 alle 6 di martedì 7 maggio, sarà chiusa la stazione di Vasto sud, in entrata verso Pescara. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Vasto nord.

Il casello di Roseto degli Abruzzi in entrata resterà chiuso al traffico dalle ore 22 alle 6 nei giorni del 7, 8 e 9 maggio verso Ancona per lavori. Entrata consigliata verso Ancona: Giulianova.

L'uscita di Ortona sarà chiusa al traffico dalle ore 22 alle 6 dei giorni 7,8, 9, 10 e 11 maggio provenendo da Bari per lavori. Uscita consigliata provenendo da Bari: Lanciano.