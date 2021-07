Stop ai cantieri, l'autostrada A14 torna a 2 corsie tra Pescara Nord e Porto Sant'Elpidio

L'autostrada A14 è tornerà a doppia corsia di marcia nel tratto compreso tra Pescara Nord e Porto Sant'Elpidio dal primo pomeriggio di venerdì 7 luglio.

Verranno infatti ripristinate le normali condizioni di viabilità grazie alla rimozione degli scambi di carreggiata che hanno consentito di portare avanti le attività di consolidamento in 10 gallerie del tratto.

A farlo sapere è Società Autostrade in una nota pubblicata sul proprio sito a meno di 48 ore dall'interruzione dei lavori di manutenzione delle gallerie che in questi mesi hanno provocato lunghe code e disagi.

«La riduzione del 50% del pedaggio, attivata dal 12 giugno nell'ottica della massima attenzione agli utenti, per le tratte comprese tra Fermo e San Benedetto del Tronto, Val Vibrata e Roseto, Atri Pineto e Pescara Nord, resterà attiva fino a mezzanotte del 9 luglio», si legge ancora, «la data di sospensione dei lavori diurni rispetta il cronoprogramma condiviso nel tavolo istituito con le strutture tecniche del ministero dei Trasporti e delle Mobilità sostenibili, con la Regione Marche, la Regione Abruzzo e le Prefetture coinvolte».

Un nuovo incontro è già stabilito per il 16 luglio «per condividere la programmazione delle nuove attività in galleria che riprenderanno in orario diurno sulla tratta solo a partire dal prossimo autunno».