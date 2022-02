Autostrada A14: sei notti consecutive di chiusura nel tratto Pescara sud-Pescara ovest

Da domenica 20 febbraio a venerdì 25 febbraio chiusura notturna, dalle 22 alle 6 sulla A14 Bologna-Taranto, del tratto compreso tra Pescara sud e Pescara ovest verso Ancona-Bologna. Sei notti consecutive di chiusura per consentire i lavoro del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del d.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Immacolata Vaccari". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, percorrere la Ttngenziale di Pescara verso Chieti-Pescara-Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest.