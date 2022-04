Autostrada A14: cinque notti di chiusura per il tratto Pescara-Pineto

Settimana di chiusure notturne nel tratto autostradale Pescara nord-Pineto della A14 Bologna-Taranto. Si parte martedì 2 e mercoledì 3 maggio: dalle 22 alle 6 chiuso il tratto in entrambe le direzioni (Pescara-Bari e Ancona-Bologna) per consentire i lavori di riconfigurazione del cantiere sul viadotto Marinelli, lavori obbligatori previsti dal piano di intervento finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Colle Pino e che prevedono anche visite ispettive alle altre gallerie. Saranno quindi inaccessibili le aree di servizio Torre Cerrano est e ovest. Altre tre notti di chiusura dal 4 al 6 maggio sempre dalle 22 alle 6, ma solo nel tratto Ancona-Bologna sempre per i lavori che interessano la galleria Colle Pino. In questi giorni sarà dunque inaccessibile l'area di servizio Cerrano est. Questi gli itinerari consigliati: verso Pescara-Bari, dopo l'uscita obbligatoria di Pineto, percorrere la statale 16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord; verso Ancona-Bologna, dopo l'uscita obbligatoria di Pescara nord, percorrere la statale 16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.