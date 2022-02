Autostrada A14 chiusa 18 notti su 20 a febbraio tra Pescara sud e Pescara ovest

Autostrada A14 chiusa per 18 notti su 20 a febbraio dal 6 al 26.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia, nel tratto compreso tra i caselli di Pescara sud/Francavilla e Pescara ovest/Chieti, sono in programma i lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del decreto legislativo 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Immacolata Vaccari".

La prima parte degli interventi, in orario notturno, sarà nelle sei notti consecutive di domenica 6, lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto verso Ancona / Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, percorrere la Tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14 e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest.

Poi, sempre in direzione Ancona, il medesimo tratto sarà chiuso anche nelle sei notti consecutive dal 14 al 19 febbraio e poi dal 21 al 26 febbraio.