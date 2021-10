Autostrada A14, il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest sarà chiuso quasi tutte le notti di novembre

Il tratto pescarese dell'autostrada A14 sarà chiuso al traffico per lavori quasi tutte le notti del mese di novembre.

Il tratto compreso tra i caselli di Pescara Sud/Francavilla al Mare e Pescara Ovest/Chieti in direzione nord non sarà transitabile dalle ore 22 alle 6 per tutto il mese prossimo tranne il sabato.

Per gli automobilisti in transito verso Ancona l'ingresso consigliato è quello di Pescara Ovest.

Il tratto compreso tra i due caselli di Pescara sarà chiuso mercoledì 3 novembre, giovedì 4, venerdì 5, domenica 7, lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12, domenica 14, lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19, domenica 21, lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25, venerdì 26, domenica 28, lunedì 29, martedì 30.