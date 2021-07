Chiude di notte per lavori l'autostrada A14 tra Città Sant'Angelo e Atri/Pineto

A comunicarlo è Autostrade per l'Italia che annuncia lavori di pavimentazione nel tratto in questione

Nuova chiusura al traffico lungo l'autostrada A14 nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo.

La circolazione non sarà consentita in orario notturno quando c'è una ridotta circolazione di veicoli.

Saranno eseguiti dei lavori di pavimentazione.

Sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord in direzione Ancora, dalle 00:00 alle 4:00 di venerdì 9 luglio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara Nord, gli utenti diretti verso Ancona potranno percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Atri-Pineto.