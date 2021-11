Autostrada A14 chiusa per tre notti consecutive tra i caselli di Pescara sud e ovest

Disagi in vista per gli automobilisti che usufruiscono dell'autostrada. L'A14, infatti, sarà chiusa per lavori, per tre notti consecutive, tra i caselli di Pescara sud/Francavilla al Mare e Pescara ovest/Chieti. Lo fa sapere la Società Autostrade per l'Italia.

L'interruzione, nello specifico, è in programma dal 1° al 3 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, esclusivamente in direzione nord. Di conseguenza, per coloro che viaggiano verso Ancona, l'entrata consigliata sarà quella di Pescara ovest/Chieti.