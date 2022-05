Autostrada A14 chiusa fra Pescara nord e Atri - Pineto per lavori: i dettagli

Autostrada chiusa nel tratto al confine fra le province di Pescara e Teramo per lavori. Lo ha fatto sapere Aspi, in merito agli interventi in programma lungo la A14. La chiusura del tratto fra Atri - Pineto e Pescara nord scatterà dalle 22 di martedì 30 maggio fino alle ore 6 del 30 maggio e dalle 22 del 31 maggio fino alle 6 del primo giugno. L'entrata consigliata è quella di Pescara nord. I lavori riguarderanno la riconfigurazione dell'area di catniere sui viadotti "Marinelli", "Cerrano" e "Santa Maria", nell'ambito dei lavori di riqualifica barriere bordo ponte. La chiusura era già scattata per la notte del 29 maggio.

Di conseguenza sarà inaccessibile l'area di servizio "Torre Cerrano ovest". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria di Pineto, percorrere la SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord.