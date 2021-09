Autostrada A14 chiusa tra Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto per lavori

Il transito nel tratto in questione sarà inibito per una notte in direzione Ancona

Autostrada A14 chiusa per una notte nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto in direzione Ancona.

La chiusura al traffico, come spiega Autostrade per l'Italia, è stata decisa per permettere attività di ispezione dei viadotti "Santa Maria" e "Cerrano".

L'inibizione al traffico avverrà in orario notturno, dalle ore 22 di giovedì 23 alle 6 di venerdì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Atri Pineto, verso Ancona/Bologna, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Torre Cerrano est". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, proseguire sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Atri Pineto.