Autostrada A14 chiusa tra Città Sant'Angelo e Atri/Pineto per lavori sul viadotto Cerrano

Proseguono le chiusure programmate da Autostrade per l'Italia per la riqualificazione delle barriere di sicurezza

Autostrada A14 chiusa tra i caselli di Pescara nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto per diverse notti.

L'inibizione del transito veicolare, come informa Autostrade per l'Italia, si rende necessario per permettere attività propedeutiche nell'ambito dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza bordo ponte del viadotto "Cerrano".

Gli interventi saranno eseguiti in orario notturno nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: nelle tre notti consecutive di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 luglio, con orario 23-5, verso Pescara / Bari. Di conseguenza, sarà inaccessibile l'area di servizio "Torre Cerrano ovest";

nelle tre notti consecutive di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 luglio, con orario 23-5, verso Pescara / Bari. Di conseguenza, sarà inaccessibile l'area di servizio "Torre Cerrano ovest".



In alternativa, vengono consigliati i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, percorrere la strada statale 16 adriatica e rientrare, sulla A14, alla stazione di Pescara nord; verso Ancona/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, proseguire sulla strada statale 16 adriatica e rientrare, sulla A14, alla stazione di Atri Pineto.