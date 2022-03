Autostrada A14, nuovamente chiuso il tratto dopo Città Sant'Angelo/Pescara nord

Autostrada A14 ancora chiusa al traffico nel tratto compreso tra i caselli di Città Sant'Angelo/Pescara nord e Atri/Pineto a causa dei lavori programmati.

Come informa Autostrade per l'Italia, l'interdizione del traffico si rende necessaria per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del decreto legislativo 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Colle Pino".

L'autostrada resterà chiusa in orario notturno, nelle sei notti consecutive di domenica 27, lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30, giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile, con orario 22-6.

Di conseguenza, sarà inaccessibile l'area di servizio "Torre Cerrano est" situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la strada statale 16 adriatica in direzione di Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.