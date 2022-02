Autostrada A14, nuova chiusura del tratto dopo Pescara nord/Città Sant'Angelo

Autostrada A14 chiusa nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto anche nella notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio.

L'interdizione del traffico si rende necessaria per permettere programmate attività di ispezione trimestrali, previste dalla norma vigente, delle gallerie "Solagne".

Il tratto in questione sarà chiuso in orario notturno, dalle ore 22 di sabato 19 alle 6 di domenica 20 febbraio in entrambe le direzioni verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

Di conseguenza, saranno inaccessibili le aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est". In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, percorrere la strada statale 16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la strada statale 16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Atri Pineto.