Chiusura notturna tra i caselli di Pescara nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto dell'autostrada A14

Resterà chiuso per una notte il tratto di autostrada A14 compreso tra i caselli di Pescara nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto.

La carreggiata interessata è quella in direzione Ancona.

La chiusura è motivata dalla necessità di consentire la riconfigurazione dell'area di cantiere sul viadotto "Santa Maria".

Per questo motivo dalle ore 22 di domenica 14 alle 6 di lunedì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Pineto, verso Ancona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Pineto. L'area di servizio "Torre Cerrano est", situata nel suddetto tratto, non sarà accessibile; inoltre, nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli.