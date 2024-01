Prevista la chiusura dell'autostrada A14 tra Città Sant'Angelo e Atri/Pineto per lavori

Sarà chiuso al traffico il tratto dell'autostrada A14 compreso tra i caselli di Atri/Pineto e Pescara nord/Città Sant'Angelo in entrambe le direzioni di marcia.

L'interdizione del traffico veicolare è programmato dalle ore 22 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 gennaio.

La chiusura si è resa necessaria per le attività relative alla riconfigurazione del cantiere volte a consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto Marinelli. Di conseguenza, saranno inaccessibili le aree di servizio Torre Cerrano Ovest e Torre Cerrano Est situate nel tratto, rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione Ancona/Bologna. In alternativa, Autostrade per l'Italia (Aspi), concessionaria del tratto, consiglia i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pineto, nel Teramano, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara Nord,l; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara Nord, percorrere la statale 16 Adriatica per rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.