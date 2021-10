Autostrada A14 senza cantieri aperti per il ponte di Ognissanti fra Pescara sud e Pedaso

Cantieri chiusi e rimossi lungo l'autostrada A14 fra Pescara sud e Pedaso in occasione del ponte di Ognissanti. Lo ha reso noto Autostrade per l'Italia, in merito ai prossimi giorni festivi in arrivo che porteranno ad un aumento sensibile della circolazione sulle strade e autostrade italiane. Si tratta dei cantieri che rientrano nel piano di ammodernamento dell'autostrada nel tratto abruzzese e marchigiano.

A partire dalla mattina di venerdì 29 ottobre fino alle 22 di martedì 2 novembre, grazie alla sospensione dei lavori torneranno fruibili due corsie per senso di marcia, per agevolare anche i transiti del rientro. Aspi ha anche aggiunto:

"Il cronoprogramma delle attività che vedono attualmente coinvolti oltre 315 tecnici al lavoro sette giorni su sette in turni continuativi h24, per un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro, è stato organizzando in tre macro fasi, intervallate da sospensioni pianificate con la massima attenzione agli utenti per agevolare i flussi durante le festività previste fino alla conclusione dell'anno".