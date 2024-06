Sull'autostrada A14 scattano i cantieri notturni, l'elenco completo

Scattano i cantieri notturni sull'autostrada A14. Questi i tratti abruzzesi interessati:

1) CASELLO DI ROSETO. Sull'A14, per consentire le attività di ispezione del cavalcavia, dalle 23 di domani alle 5 di martedì, sarà chiusa la stazione di Roseto in entrata verso Pescara. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Pineto.

2) ORTONA-VAL DI SANGRO. Per consentire le attività di collaudo nell'ambito dei lavori di manutenzione del viadotto "Saraceno", nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 giugno, dalle 22 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro in entrambe le direzioni (Bari e Pescara/Bologna). Di conseguenza, la stazione di Lanciano sarà completamente chiusa, sia in entrata che in uscita. In alternativa, si consigliano i seguenti percorsi:

- Verso Bari: uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, proseguire sulla SS16 Adriatica verso Foggia e rientrare in A14 alla stazione di Val di Sangro.

- Verso Pescara/Bologna: uscita obbligatoria alla stazione di Val di Sangro, proseguire sulla SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Ortona.

3) CASELLO CITTÀ SANT'ANGELO. Per consentire le attività di ispezione del cavalcavia, dalle 23 di martedì alle 5 di mercoledì, sarà chiusa la stazione di Pescara nord-Città Sant'Angelo in entrata verso Bari. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Pescara ovest-Chieti.

4) CASELLO DI PINETO. Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Pineto secondo il seguente programma:

- Dalle 22 di mercoledì alle 6 di giovedì, in entrata in entrambe le direzioni (Pescara/Bari e Ancona/Bologna). In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

- Verso Pescara/Bari: Pescara nord-Città Sant'Angelo.

- Verso Ancona/Bologna: Roseto degli Abruzzi.

- Dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato, chiusura del casello di Pineto in entrata verso Ancona. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Roseto degli Abruzzi.

5) CASELLO DI ORTONA. Per consentire le attività di ispezione del cavalcavia, dalle 23 di venerdì alle 5 di sabato, sarà chiusa la stazione di Ortona in entrata verso Pescara/Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Pescara sud.

6) BIVIO A14-A25. Infine, sarà chiuso al traffico per lavori il bivio A25/A14 Bologna-Taranto dalle 23 di martedì alle 5 di mercoledì per chi proviene da Roma.

