Autostrada A14 ancora chiusa nel tratto pescarese per lavori

Autostrada A14 chiusa per lavori nel tratto compreso tra i caselli di Pescara ovest/Chieti e Pescara sud/Francavilla al Mare.

L'inibizione è prevista per permettere lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del decreto legislativo 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Immacolata Vaccari".

Per questa ragione, in orario notturno sarà chiiuso il tratto compreso tra Pescara ovest e Pescara sud.

Questi i giorni e le modalità: nelle quattro notti consecutive di domenica 30, lunedì 31 gennaio, martedì 1 e mercoledì 2 febbraio, con orario 22-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest e Pescara sud, verso Bari; dalle 22 di giovedì 3 alle 5 di venerdì 4 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest e Pescara sud, in entrambe le direzioni, verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna; dalle 22 di venerdì 4 alle 6 di sabato 5 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud e Pescara ovest, verso Ancona/Bologna.



In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest, percorrere il raccordo autostradale Chieti-Pescara verso Pescara/Foggia, seguire le indicazioni per la A14 e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara sud; verso Ancona / Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud, percorrere la tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14 e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara ovest.