Tornano i lavori lungo l'autostrada A 14: scattano alcune chiusure dei caselli di Pescara Ovest e Pescara Nord

Con la fine delle vacanze, tornano i cantieri stradali e le relative modifiche alla viabilità lungo l'autostrada A14. Aspi, infatti, ha fatto sapere che nelle giornate del 6 e 7 settembre scatteranno delle chiusure in due caselli del tratto abruzzese e pescarese. Il casello di Pescara Nord Città Sant'Angelo, infatti, resterà chiuso in entrata dalle 22 del 6 settembre alle 2 del 7 settembre per consentire attività nell'ambito di un piano di potenziamento della segnaletica orizzontale. Lo stesso casello sarà chiuso in uscita negli stessi orari.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bari: Pescara ovest Chieti; in uscita per chi proviene da Ancona: Pineto. Il casello di Pescara Ovest, invece, sarà chiuso in uscita ed in entrata dalle 2 alle 6 del 7 settembre. Uscita consigliata provenendo da Bari: Pescara sud. Entrata consigliata verso Ancona: Pescara Nord.