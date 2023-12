Un automobilista sull'autovelox (spento) lungo la statale 151 a Moscufo: "Funziona già come deterrente"

Un nostro lettore, che per motivi di lavoro percorre giornalmente la statale 151 nel tratto di Moscufo dove il Comune ha installato un autovelox in fase di collaudo e attivazione, pone alcune riflessioni riguardanti proprio il comportamento degli automobilisti.

"Fondamentalmente quello che si nota (ed è un fatto positivo), è che già la sola presenza della telecamera che, come da indicazioni del Comune risulta ancora non operativa in quanto sarà pubblicato un avviso dell'accensione, funziona da deterrente per il rispetto del limite di velocità. La maggior parte degli automobilisti, infatti, ho visto che nel dubbio rallenta rispettando i limiti di velocità. Ovviamente va detto che vi sono anche alcuni conducenti che tendono a frenare bruscamente magari perchè arrivano in quel punto ad una velocità sostenuta, e questo può essere potenzialmente causa di tamponamenti, ma comunque l'obiettivo che si poneva il Comune ovvero di aumentare la sicurezza è già stato raggiunto.

Mi chiedo dunque in maniera provocatoria ovviamente, se non possa essere una soluzione da adottare in generale sulle strade quella di installare telecamere che teoricamente possono anche rimanere spente, se la priorità non è quella di fare cassa con le multe. Inoltre faccio anche un'altra richiesta all'Anas o al Comune, ovvero quella di installare delle telecamere operative sulla rotatoria che si trova a poche centinaia di metri (quella dove prima era presente la famosa quercia tagliata). Nelle ore notturne, infatti, mi è capitato di vedere ancora automobilisti o addirittura anche mezzi pesanti che tagliano la rotatoria contromano andando dritto. Parliamo di una decina di metri, ma comunque la manovra oltre che essere pericolosa è anche severamente vietata dal codice della strada".