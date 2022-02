Autobus snodato nuovamente bloccato nella rotatoria tra viale Marconi e via Marco Polo-via Conte di Ruvo

Un autobus snodato della Tua resta bloccato nella rotatoria tra viale Marconi e via Marco Polo-via Conte di Ruvo mandando il traffico in tilt.

Il fatto sarebbe avvenuto, come denunciano dal comitato "Salviamo viale Marconi" questa mattina, sabato 19 febbraio.

Il mezzo pubblico più lungo di quelli normali proveniva da via Conte di Ruvo per proseguire in viale Marconi dopo aver percorso la rotatoria.

Ma nell'affrontarla è rimasto incastrato, come del resto già avvenuto in passato nonostante dalla Tua abbiano già chiarito che tutte le prove di passaggio sono state regolarmente eseguite. La conseguenza sono stati minuti di traffico in tilt con gli altri veicoli che hanno dovuto affrontare contromano la rotatoria pur di proseguire la marcia.

«Mi è appena arrivato questo video», scrive Fabiana Tenerelli del comitato Salviamo Viale Marconi, «poi il sindaco dice che siamo noi cittadini ad essere “bugiardi”…Farsi un piccolo esame di coscienza no? ….dovrebbero insegnarlo alla scuola elementare».