Autobus in difficoltà alla rotatoria tra viale Marconi e via Conte di Ruvo, la Tua: "Episodio casuale"

L'azienda di trasporto pubblico Tua risponde al nostro articolo intitolato "L'autobus con la coda ha difficoltà alla rotatoria, traffico bloccato tra viale Marconi e via Conte di Ruvo", precisando che l'episodio "è del tutto casuale e non è dipeso né può essere ascritto alla lunghezza del mezzo di trasporto. Infatti Tua, prima dell'immissione in servizio di questa tipologia di bus, ha effettuato una serie di prove congiuntamente ai tecnici comunali e a quelli della ditta costruttrice del mezzo. Prove propedeutiche che non hanno fatto emergere alcuna criticità".

Nello specifico, tecnicamente, questo veicolo si chiama "autosnodato". Tua aggiunge inoltre che nella zona in cui si è verificato l'episodio odierno "circolano gli autobus della Tua con quelle caratteristiche da circa due mesi senza mai creare problemi di alcun tipo. Quanto verificatosi oggi, pertanto, è del tutto casuale e nulla ha a che fare con la lunghezza del mezzo utilizzato".