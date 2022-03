Ucraina: arrivato a Pescara un autobus con bambini dopo 2 giorni di viaggio

Un pullman con bambini ucraini, molti di pochi mesi, ha raggiunto ieri Pescara. La polizia municipale del capoluogo adriatico ha scortato il pullman che ha viaggiato per 2 giorni, dal confine con la Romania all'Abruzzo con 30 passeggeri, tutti profughi ucraini in fuga dalla guerra, di cui la metà sono bambini. Sono stati eseguiti i tamponi per tutti, al fine di evitare contagi da coronavirus, e sono state garantite anche visite mediche molto accurate.

Molte donne, in attesa dell'arrivo del mezzo, hanno finalmente potuto riabbracciare i propri nipoti. Si cercano strutture per l'ospitalità. "Grazie per il vostro aiuto, state accogliendo i nostri figli", ha detto l'autista dell'autobus che ha portato in salvo i piccoli. Sempre ieri, ma da Avezzano, sono partiti 9 tir con aiuti umanitari per sostenere le famiglie in Ucraina. I mezzi pesanti raggiungeranno presto il Paese, invaso dai russi, per fornire generi di prima necessità e medicinali.