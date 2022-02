Autobus incastrato nella rotatoria di viale Marconi, la Tua: "Episodio casuale non dipeso dalla lunghezza del veicolo"

L'azienda di trasporto unico regionale, come già accaduto in passato, conferma come sia un episodio casuale l'autobus rimasto bloccato all'incrocio con via Conte di Ruvo-via Marco Polo