Auto parcheggiate sulla pista ciclabile in via Alento, la segnalazione di una cittadina [FOTO]

Auto parcheggiate sulla pista ciclabile in via Alento, la segnalazione di una cittadina.

Queste le sue parole: "Ecco come parcheggiano, invadendo la pista ciclabile senza alcun tipo di rispetto. I vigili non fanno nulla, passano qui sotto e sono indifferenti! Tutto ciò accade ogni giorno, in via Alento, di fronte al bar Mosca".