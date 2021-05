Auto a metano: in Abruzzo sono il 2,6% di quelli in circolazione

Se in Italia la media dei veicoli a metano in circolazione è del 2,1%, in Abruzzo sale a 2,6%. All’interno della regione è la provincia di Teramo a detenere la maggior quota percentuale di veicoli a metano (4,4%) sul totale del parco circolante. Nella graduatoria delle province abruzzesi seguono Pescara (2,7%), Chieti (2%) e L’Aquila (1,3%).

Sulla base di questi dati, si può dire che in Abruzzo la quota di veicoli a metano sul totale è quasi pari alla media nazionale (2,1%). La quota percentuale di veicoli a metano della provincia di Teramo è pari circa al doppio di quella nazionale, mentre la provincia di Pescara rimane sui livelli della media nazionale.

L’ingegnere Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano, sottolinea: