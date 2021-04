Atti di vandalismo a Spoltore: auto danneggiate in via Lubiana [FOTO]

Macchine danneggiate in via Lubiana, a Spoltore. Siamo, per la precisione, a Villa Raspa, dove ormai da tempo si registrano atti vandalici nei confronti delle vetture lasciate in strade dagli ignari automobilisti. Il problema viene evidenziato da Spoltore Notizie.

Alcuni residenti, stufi e arrabbiati, lanciano un appello rivolgendosi a chiunque avesse visto qualcosa al riguardo: “Molto probabilmente - scrivono in una nota - l’autore o gli autori agiscono dopo le 22, quando ci sarebbe da rispettare il divieto anti Covid che vieta di uscire di casa. I possessori degli autoveicoli danneggiati hanno sporto denuncia agli organi di competenza, che stanno provando a ricostruire l’accaduto. Chi ha subito un simile trattamento alla propria auto per facilitare le indagini può contattare gli organi preposti. Allo stesso modo chi ha notato movimenti sospetti è pregato di segnalare. I residenti della zona cercano di non parcheggiare più lungo la via incriminata, ma quando sono costretti a farlo, poiché i parcheggi di fronte sono riservati, sperano al mattino di non ritrovare le rigature sul proprio veicolo”.

Secondo quanto riferisce Spoltore Notizie ci sarebbero alcuni sospettati al vaglio degli inquirenti, che si sono subito mossi dopo le segnalazioni delle vittime.